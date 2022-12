Manovra | Lollobrigida | «Puntiamo su equità e crescita È questa la nostra strategia»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 23 dicembre 2022) «Laera nel programma: far crescere la ricchezza per poterla redistribuire. Abbiamo iniziato ad agire in favore dell’, del sostegno ai più deboli e alle imprese e per la semplificazione. Continueremo». Il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco, torna sullae smonta le bufale della sinistra su una legge di Bilancio che sarebbe iniqua e priva di visione, ma caratterizzata da uno scontro interno alla maggioranza. «Il Consiglio dei ministri l’ha approvata all’unanimità in un’ora e mezza. Poi in Parlamento c’è stato dibattito. Questo non è un’anomalia, ma la democrazia», ha sottolineato, riportando il racconto dalla narrazione alle realtà.: «È unapolitica, seminiamo per ...