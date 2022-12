Manovra | il governo pone la fiducia alla Camera Il voto in Aula domani sera alle 20 30

...può dire che rispetto a chi auspicava e prefigurava la partenza della nostra maggioranza e... Nellaabbiamo comunque ripreso alcune indicazioni dei sindacati". La pensa diversamente ...Roma, 22 dicembre 2022 "La situazione è grave e indecente. Ilnon permette un confronto sulla: abbiamo deciso di presidiare l'aula e di parlarne in trasparenza qui con tutti voi". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, parlando in diretta ...18App si sdoppia in due: "Premia il merito e l'equità", dice la Meloni. Il bonus psicologo sale a 1.500 euro e sarà a tempo indeterminato. Sì alla caccia al cinghiale in città. Il Cdm vara il decreto ...(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2022 'La situazione è grave e indecente. Il governo non permette un confronto sulla manovra: abbiamo deciso ...