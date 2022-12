Manovra | il governo ottiene la fiducia | 221 sì | 152 no Voto finale domani mattina

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il ministro dell’Economia Giorgetti: lacome le turbolenze degli aerei, l’importante è atterrare. Nel pomeriggio si consuma l’ultimo scontro in commissione sull’emendamento da mezzo miliardo per i Comuni che viene stralciato per mancanza di coperture tra le proteste delle opposizioni

A quanto si apprende ci sono due errori in altrettante tabelle allegate alla, sulla quale la Camera è chiamata a votare questa sera la fiducia e ilavrebbe già presentato due ...Così il leader del M5s, Giuseppe Conte , nel suo intervento in Aula durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia allaROMA (ITALPRESS) – L’Aula della Camera ha dato il via libera alla fiducia sulla manovra, con 221 voti favorevoli e 152 contrari. I lavori proseguono in notturna, per arrivare la mattina del 24 dicembr ...Dall’aula della Camera via libera alla fiducia sulla manovra con 221 sì, 152 no e 4 astenuti. L’esame del provvedimento prosegue in nottata con una seduta fiume, fino all’ok al provvedimento. LE NOV ...