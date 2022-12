Manovra | i veri perdenti sono i dipendenti pubblici | Meloni ha fatto molto peggio di Draghi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La strana politica dei redditi dellaeconomics sta producendo dei vincitori e dei. I vincitori di questa nuova lotteria fiscalei lavoratoriche hanno ottenuto aumenti mensili lordi che vanno dai 37 ai 41 euro. Questo naturalmente solo per 2023 e a carico del debito pubblico. Il mondo dei pensionati va, per così dire, a pareggio con aumenti nelle code basse e tagli in quelle alte, con un risparmio comunque notevole per le casse dello Stato. Idellafinanziaria del 2023. Per il solo 2023, in vista della scadenza naturale dei contratti della Pa prevista per il 2024, la Premier ha previsto un incremento dello stipendio dell’1,5%. Questo ...