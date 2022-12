Manovra | dalla Camera via libera alla fiducia

(Di venerdì 23 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – L’Aula dellaha dato il viasulla, con 221 voti favorevoli e 152 contrari. I lavori proseguono in notturna, per arrivare la mattina del 24 dicembre al voto sul provvedimento.“Per l’opposizione è difficile ammettere di aver lasciato l’Italia sull’orlo del baratro”, ha detto la deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli, nel corso delle dichiarazioni di voto sulla. “Chi ci accusa di avere fatto condoni o non ha letto il provvedimento o mente. Il condono retroattivo lo aveva fatto il governo Conte”, ha aggiunto.“Intervenire contro il caro bollette era un impegno di tutte le forze politiche in campagna elettorale, è evidente che fosse una priorità per questo governo, e abbiamo migliorato le misure del governo Draghi su ...

Il voto contrario del Pd e' accompagnatoconvinzione che 'non sia unacoraggiosa ma vigliacca'. Per il leader M5s Giuseppe Conte lo slogan della maggioranza 'conteneva un errore: non '...22.15, ok della Camera alla fiducia OkCamera alla fiducia posta dal governo sulladi bilancio: 221 i sì, 152 no e 4 astenuti. Le votazioni della Camera proseguono sulle tabelle, sugli ... Il governo incassa la fiducia sulla legge di bilancio alla Camera. Dopo dieci giorni di lavori, scontri e polemiche in commissione Bilancio, di ...(Teleborsa) - Sono ripresi poco dopo le 19, alla Camera, i lavori per le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal Governo alla legge di Bilancio 2023.