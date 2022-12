Manovra | Calenda “Non c' è visione | sono piccole mance”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Mifatto l'idea che non erano pronti, nonriusciti a gestire il processo dellache è complicato e nemmeno a capire bene cosa volevano. Qual è ladel paese di questa? Non lo so dire,a Lega e Forza Italia”. Così Carlo, leader di Azione, a Tagadà su La7.“L'atteggiamento di Giorgia Meloni era costruttivo, condivideva molte cose che le dicevamo. Il giorno dopoandato al Mef per cercare di far vedere le nostre coperture, abbiamo fatto un lavoro con loro e poi alla fine non c'è niente – ha aggiunto -. Unain cui discuti del Pos, ma che vuol dire, coi problemi che abbiamo il tema è il Pos?”. – foto ...

Adnkronos

