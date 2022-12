Mamma | ho perso l’aereo | la teoria assurda su Elvis Presley nel cast del film

Leggi su screenworld

(Di venerdì 23 dicembre 2022), hoè ildi cui tutti parlano durante il periodo natalizio. Su Twitter, inoltre, è tornata di moda unasuneldel. Diamo un’occhiata a questa ipotesi e, soprattutto, alle risposte date da Chris Columbus, regista del progetto. There’s only one conspiracy theory I believe in and it’s that the actor stood behind Kevin’s mother in the Home Alone airport scene ispic.twitter.com/dGGSPoPgpy — Mat Bingham (@mbinghamlive) December 13, 2022 Come riportato da HITC, ogni anno, a Natale, viene fuori la singolaresecondo cuiavrebbe fatto da ...