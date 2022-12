(Di venerdì 23 dicembre 2022) La storica maison fiorentina specializzata in maglieria di cashmere ha concluso da poco i suoi festeggiamenti.hato ilcon uno speciale appuntamento nella Capitale a cui hanno partecipato vip e personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi l’attore Neri Marcoré, Eleonora Abbagnato – étoile della danza – insieme al marito Federico Balzaretti dirigente sportivo ed ex calciatore, il ricercato chef Alessandro Ciciriello, i giornalisti e conduttori televisivi Claudio Brachino e Rosanna Cancellieri e molti altri.l’evento nella boutiqie di, Courtesy of Press OfficeilDal latino egosignifica io preferisco. Un nome che si ...

Velvet Mag

...dei quotidiani sportivi esteri di domenica 11 dicembre 2022La prima pagina de 'L'Equipe'la ... Contro il Marocco rischia di essersi chiusa, inmodo, l'era CR7. 'Cristiano Ronaldo em ......38 ora locale ( 21:38 ora italiana) in seconda posizione nei Class40 , attraversando l'Atlantico in 14 giorni 7 ore 23 minuti partendo da Saint -, in Bretagna. Harken Italy ha supportato il ... Malo celebra il 50esimo anniversario a Roma Abbiamo già raccontato Napoli, quale “lato pazzo del Paradiso”. Un luogo magico, dove colori, profumi e forme incontrano l'eccitante allegria di chi la abita o la vive anche solo per qualche ora. Ed è ...Si concludono i festeggiamenti del marchio fiorentino. Dopo gli eventi di Forte dei Marmi e Milano, nello storico negozio di via Belsiana ...