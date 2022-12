Maggio Musicale Fiorentino | niente sciopero | ci saranno il «Don Carlo» il 27 e il concerto del 31 dicembre

LA NAZIONE

Trovato un accordo per ilfiorentino tra il sindaco di Firenze, e presidente della Fondazione, Dario Nardella e i sindacati, con Cigl e Cisl che hanno revocato lo sciopero proclamato per il 27, 30 e 31 dicembre,...'La Notte di San Nicola', opera per ragazzi 2022 andata in scena nel mese discorso al Petruzzelli, andrà in onda sabato 24 dicembre alle 23.20, in prima visione tv su ...fantastico... Maggio Musicale, revocato lo sciopero: trovato l'accordo coi sindacati Un post è comparso stasera, 23 dicembre 2022, sulla pagina facebook ufficiale del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino: «Informazione importante al nostro pubblico. Lo sciopero indetto dalle organizz ...Trovato un accordo per il Maggio musicale fiorentino tra il sindaco di Firenze, e presidente della Fondazione, Dario Nardella e i sindacati, con Cigl e Cisl che hanno revocato lo sciopero proclamato p ...