Maga-cartomante sottrae al Fisco un milione di euro in 6 anni La vita tra viaggi | ville e lusso

La Guardia di Finanza di Bologna ha scovato una donna che si professavae che in sei anni ha sottratto al fisco 1 milione di euro. La sua attività negli anni le ha permesso di guadagnare ingnenti somme di denaro che però poi non venivano dichiarate. Gli ...I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una sedicente "", attiva nella provincia felsinea, che ha occultato al fisco 1 milione di euro, frutto dei proventi riscossi, in nero, nell'arco di 6 anni. tvi/gsl Maga cartomante sottrae al fisco 1 mln di euro in sei anni Profezie, oggetti miracolosi e consigli di vita a persone fragili. Mentre lei conduceva un'esistenza nel lusso più sfrenato.La Finanza ha smascherato la truffatrice dal tenore di vita altissimo, nonostante la dichiarazione dei redditi modesta ...