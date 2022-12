«Ma il mito delle rinnovabili mette a rischio il paesaggio»

Leggi su panorama

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Una corsa sregolata a fotovoltaico ed eolico è un errore per l’Italia, che rischia di compromettere un ambiente senza eguali al mondo. Il critico di Panorama e sottosegretario alla Cultura accende il dibattito su questi aspetti della transizione verde. Io difendo un bene tutelato dall’articolo 9 della Costituzione, il, non certo per pregiudizio ideologico o politico. In nome di un finto ambientalismo, che ignora i dati di molti esperti, si continua a promuovere l’eolico ignorando, come dice, inascoltato, Carlo Rubbia, che anche quando coprissimo tutto il territorio nazionale di pale eoliche, riusciremmo a soddisfare solo in minima parte il nostro fabbisogno energetico; nessun beneficio per la nostra autosufficienza, ma solo profitti per aziende che producono pale eoliche, in gran parte straniere. Diverso il discorso per il fotovoltaico, che può essere ...