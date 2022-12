Lutto nella famiglia granata

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la triste notizia, sono vicini con affetto allaTricarico per la prematura scomparsa di Federico Tricarico, strappato all’affetto dei suoi cari e dei suoi tantissimi amici.Al papà Fabio, ex calciatore del Toro, e alla suail cordoglio e l’abbraccio di tutto il mondo. Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

