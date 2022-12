Lutto nel calcio inglese | è morto George Cohen | bandiera del Fulham e Campione del Mondo

Virgilio Notizie

All'età di 83 anni è morto George Cohen , ex calciatore inglese. Inin calcio d'Oltremanica, che perde uno degli storici campioni del mondo1966. Cohen, di ruolo difensore, trascorse tutta la sua carrieraFulham , con cui vanta ben 459 presenze. ...Grazie Antonio", si leggepost. Le bandiere istituzionali di Palazzo San Giacomo e della sede del Consiglio Comunale di Via Verdi, saranno oggi e domani a mezz'asta in segno di. Nella Sala ... È morto Mauro Sabbione, ex Matia Bazar e Litfiba: lutto nel mondo della musica per il compositore e pianista Calcio inglese in lutto per la scomparsa di George Cohen, terzino destro della nazionale campione del Mondo nel 1966. Ad annunciare il decesso dell'83enne ...ASCOLI - Un lutto, proprio alla vigilia di Natale, ha colpito il mondo quintanaro. E' morto oggi, a 52 anni, l'ex cavaliere Gianluca Ciannavei, titolare dell'azienda ...