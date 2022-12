Luca Salatino | dubbi su Giaele | “Stava con Antonino e ora ama il marito”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 23 dicembre 2022)ancora una volta controDe Donà: idello chef romano sulla vippona La simpatia dinei confronti diDe Donà non è mai stata a livelli sufficienti. Per questo lo chef romano e la giovane non sono mai riusciti ad instaurare un rapporto particolarmente entusiasmante, nonostante la convivenza sia rimasta serena e nei limiti. Parlando con Davide Donadei, tra i nuovi entrati nella casa più spiata d’Italia,ha esternato ancora una volta i suoisulla De Donà e su alcuni suoi atteggiamenti, che come ben sappiamo vive con ilBrad un amore libero che non ha mai attirato le simpatie di. Concetto che il romano ha spesso ribadito in varie ...