Lozano verso la cessione | Karlsson novità per il Napoli

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Hirvingpuò essere ceduto a fine stagione, ilsul calciomercato monitora Jesperdell’Az Alkmaar. Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport a fine stagionepuò lasciare il. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2024 e se non ci sarà il rinnovo allora si provvederà a sostituirlo. Da tempo si parla di un possibile addio del giocatore messicano, che in questo momento è concentrato nel dare il massimo contributo per vincere lo scudetto con il. Calciomercato: via, piaceIn questi giorni si parla molto di attività di calciomercato, anche perché il 2 gennaio 2023 apre la parentesi estive delle contrattazioni in Serie A. Ilè pronto ad ...