Londra pronta a bloccare la legge scozzese che liberalizza il cambio di genere Edimburgo | «Non sabotare la volontà democratica»

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Torna a salire la tensione politica tra Scozia e Regno Unito: questa volta sul tema dei diritti civili e in particolare della possibilità di cambiare. Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha lasciato intendere infatti che il suo governo, a guida conservatrice, è pronto a impugnare il Gender Recognition Act, laapprovata ieri dal parlamento disu impulso dell’esecutivo nazional-progressista. La nuovamira a facilitare in Scozia il cambiamento disessuale, dando la possibilità a qualsiasi cittadino al di sopra dei 16 anni di operare la modifica anagrafica con la semplice iscrizione in un registro ad hoc. Secondo alcune interpretazioni, la nuova– al di là delle contestazioni di ordine politico – potrebbe essere giudicata non in linea con la ...

Open

...ha il diritto di bloccare eventuali leggi locali che il governo centrale reputi in ... E ha avvertito fin d'ora che Edimburgo è"contestare vigorosamente" ogni ipotetico tentativo di ...E mia sorella,a prendersi cura di me dopo l'operazione. "È andata bene" Entro il 29 ... tra le proteste dei medici, e mentre mia moglie torna aa tessere la storia per le bambine, io mi ... Londra pronta a bloccare la legge scozzese che liberalizza il ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Arriverà in esclusiva su Disney+ il documentario in forma di film sugli Abbey Road Studios ossia la sala di registrazione più famosa al mondo. Un film personale e di memoria girato dalla regista Mary ...