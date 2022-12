LIVE – Olimpia Milano-Monaco 75-70 | Eurolega 2022 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ladi, sfida valida come quindicesima giornata dell’di basket. La formazione di coach Messina torna tra le mura amiche del Mediolanum Forum di Assago con l’obiettivo di provare a dare una parvenza di continuità al successo ottenuto settimana scorsa contro la Stella Rossa di Belgrado, un successo che ha interrotto la striscia di nove sconfitte consecutive nella competizione. Di fronte, però, uno degli avversari forse peggiori da affrontare in questo momento, visto che i francesi sono al comando della classifica, a pari punti con Fenerbahce e Barcellona. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 23 dicembre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME ...

OA Sport

La direttadiMilano - Monaco , sfida valida come quindicesima giornata dell' Eurolega 2022/2023 di basket . La formazione di coach Messina torna tra le mura amiche del Mediolanum Forum di Assago ...ILDELLA PARTITA: MILANO - MONACO (DIRETTA) Il tweet dell'Milano LIVE Olimpia Milano-Monaco 70-70, Eurolega basket in DIRETTA: finale incandescente al Forum! Questa sera al Forum di Assago arriva la rivelazione stagionale del 2022-23, che conferma il raggiungimento dei playoff in quella passata. Parliamo del Monaco di Mike James e Sasa ...Questa sera al Forum di Assago arriva la rivelazione stagionale del 2022-23, che conferma il raggiungimento dei playoff in quella passata. Parliamo del Monaco di Mike James e Sasa ...