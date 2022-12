(Di venerdì 23 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA75-70 BAROOOOOOOOOOOOOOOOON DA CENTROCAMPOOOOOOOOOOO PALLA PERSA DA JAMES! 72-70 Due liberi di un incredibile Ricci etrova il sorpasso. Okobo sbaglia e palla per. 70-70 BAROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON! TRIPLAAAAAAAAAAAAAAAAA! 67-70 RICCIIIIIIIIIII! TRIPLAAAAAA! 64-70 Melli trova la tripla del -6. Tre minuti alla fine. 61-70 Tripla di Hall. 58-70 Mike James fa calare il sipario sul match molto probabilmente. Anche il Forum si è ammutolito. La sensazione è cheabbia sprecato tutte le occasioni di rimonta. 58-68 Due facili di Diallo al tabellone. Melli sbaglia una tripla da solo e con metri di spazio. Un errore imperdonabile. PALLA PERSA DA OKOBO! Timeout nella partita. Si ripartirà con una rimessa per il, ma grandissime ...

OA Sport

La direttadiMilano - Monaco , sfida valida come quindicesima giornata dell' Eurolega 2022/2023 di basket . La formazione di coach Messina torna tra le mura amiche del Mediolanum Forum di Assago ...ILDELLA PARTITA: MILANO - MONACO (DIRETTA) Il tweet dell'Milano LIVE Olimpia Milano-Monaco 70-70, Eurolega basket in DIRETTA: finale incandescente al Forum! Questa sera al Forum di Assago arriva la rivelazione stagionale del 2022-23, che conferma il raggiungimento dei playoff in quella passata. Parliamo del Monaco di Mike James e Sasa ...Questa sera al Forum di Assago arriva la rivelazione stagionale del 2022-23, che conferma il raggiungimento dei playoff in quella passata. Parliamo del Monaco di Mike James e Sasa ...