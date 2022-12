LIVE Olimpia Milano-Monaco 39-54 | Eurolega basket in DIRETTA | monegaschi in pieno controllo

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45-60 Okobo non sbaglia dalla lunetta eancora sul +15. 45-58 Schiacciata di Hall, lasciato inspiegabilmente solo dalla panchina milanese. 45-56 TRIPLA DI DAVIES! Il lungo americano prova a dare una scossa. 42-56 Baron non sbaglia dalla lunetta. Fallo tecnico fischiato ad Obradovic. 41-56 Due al tabellone di Hines. 39-56 Anche Montejunas non sbaglia dalla lunetta. 39-54 Due liberi di James. 39-52 Tripla di Baron dall’angolo. 36-52 Ennesimo rimbalzo offensivo del, che trova due facili punti con Brown. 36-50 Tap in offensivo di Ricci. 34-50 Mike James segna con l’arresto e tiro. 34-48 Un libero di Montejunas apre il terzo quarto. RICOMINCIA LA PARTITA FINISCE IL SECONDO QUARTO!gioca un pessimo quarto e si trova sotto di tredici punti contro ...