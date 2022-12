LIVE Olimpia Milano-Monaco 24-21 | Eurolega basket in DIRETTA | vantaggio milanese a fine 1° quarto

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL PRIMO! Ottimi primi dieci minuti dell’che sta trovando grande fluidità in attacco., però, deve dimostrare di poter tenere questo ritmo per i restanti 30 minuti. 24-21 Mitrou-Long è glaciale Tre liberi per Mitrou-Long proprio sulla sirena. Ingenuità clamorosa di Okobo. 21-21 Primi due di Hines dopo l’assist di Mitrou-Long. 19-21 Due liberi di Okobo. 19-19 Melli trova due punti dall’angolo con anche un po’ di aiuto del ferro. 17-19 Bel taglio di Diallo che poi segna in rovesciata. 17-17 Bella azione di, Baron serve Davies che deve solo appoggiare al tabellone. 15-17 Gancio di Donta Hall che firma il nuovo sorpasso per i francesi. 15-15 Dentro il libero di Hall. 14-15 ANCORA HALL! L’americano è il faro ...