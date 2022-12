“L' Italia è fiera di voi”? La visita di Meloni ai militari italiani in Iraq

(Di venerdì 23 dicembre 2022) "Non sono venuta qui per fare dei comizi ma per dirvi che l'del lavoro che fate” e che “la credibilità, la fierezza, l'affidabilità che l'può vantare nel mondo, che la rendono rispettata e rispettabile, più ricca, camminano sulla vostre gambe, sul vostro esempio e sui vostri sacrifici". È il messaggio del presidente del Consiglio, Giorgia, a Erbil inaini impegnati nella missione nel Kurdistan iracheno. "I sacrifici che fate non sono facili, lo avete fatto per scelta, una scelta d'amore che dimostra che siete persone libere. I vostri sacrifici e le vostre rinunce dipendono da quello che amate, vi rendono liberi e rendono libera la vostra nazione. La politica ha potuto fregiarsi del vostro esempio e quindi ...

Il Sole 24 ORE

... infatti, dell'efficacia dei droni nel settore erano già state effettuate alladel Levante ... la regione del Sudè al primo posto per numero di discariche abusive, con un mercato di ...Casa vostra vede, vi guarda, èdei vostri sacrifici e vi vuole ringraziare per quei sacrifici,... siamo consapevoli del fatto che il cammino di un'seria, rispettosa e rispettata, credibile ... La Fiera di Francoforte in Italia: «Pronti ad alleanze e acquisizioni» Roma, 23 dic. (askanews) - 'Sono venuta qui, non a fare dei comizi, sono venuta qui banalmente a dirvi che l'Italia è fiera del lavoro che fate, ..."Non sono venuta qui per fare dei comizi ma per dirvi che l’Italia è fiera del lavoro che fate” e che “la credibilità, la fierezza, l’affidabilità che l’Italia può vantare nel mondo, che la rendono ri ...