Il Post

Tra di esse, trova spazio anche 'The Immaculate Reception', la, che'NFL ha votato come la singola azione più iconica e allo stesso tempo più controversa dell'intera storia ...Anche se i posti vacanti sono scesi rispetto al picco di 11,9 milioni toccato in precedenza quest'anno, citando'episodio della "immaculate reception" ("") di Franco Harris nella ... «L’immacolata ricezione» di Franco Harris, 50 anni fa