Letizia Moratti al Pd | ' L' alleanza con il M5s li schiaccerà su posizioni estreme'

(Di venerdì 23 dicembre 2022) In Lombardia si gioca una partita elettorale importante , per tutte le forze in campo. Il centrosinistra metterà alla prova la rinnovatacon il M5s , mentre la Lega dovrà fare i conti con la ...

E' entrata nel vivo la visita dia Rivarolo del Re: accolta dal sindaco Luca Zanichelli , che sarà anche capolista per la provincia di Cremona nella lista "Lombardia Migliore" (si profila un duello tra vicini di casa ..., candidata del Terzo Polo , a Telelombardia ha parlato di ciò che l'aspetta, non disdegnando critiche al Pd che ha scelto di non appoggiarla. 'L'alleanza coi Cinque Stelle schiaccia ... Lombardia, Moratti: "Vincero', non contemplo altre possibilita'" - Italia "L'alleanza coi Cinque Stelle schiaccia il Pd su posizioni estreme. Non credo possa avere presa sugli elettori ma io cerco di ascoltare le esigenze degli elettori, più che commentare o vedere quello c ..."NON HANNO NIENTE DA FARE", Attilio Fontana attacca Letizia Moratti e Pierfrancesco Majorino. Ecco cosa è successo [Video] ...