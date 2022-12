Leonardo DiCaprio spunta la nuova fiamma è Victoria Lamas ha 23 anni

(Di venerdì 23 dicembre 2022)è stato visto in compagnia di una giovanissima modella, si tratta di, 23con la quale è stato visto uscire da un locale di Los Angeles.è spesso finito sulle pagine delle cronache rosa per aver frequentato svariate modelle, ma soprattutto che fossero particolarmente giovani. Ed è così che,

AMICA - La rivista moda donna

Fiorello entusiasta Da Fedez 'baby sitter' alle donazioni di. Ecco i nostri errori dell'anno che sta per finire E lo riconosce lo stesso Fiorello: 'Certe cose bisogna evidenziarle', ...Scopriamo tutto quello che c'è da sapere su Victoria Lamas, modella e figlia d'arte che avrebbe conquistato l'attore. Victoria Lamas è una modella originaria di Los Angeles balzata agli onori delle cronache nel 2022 per via di un suo presunto legame sentimentale con l'attore. I ... Leonardo DiCaprio: chi è la nuova fiamma Victoria Lamas, nata due anni dopo l’uscita di Titanic Victoria Lamas, la nuova fidanzata di Leonardo Di Caprio è giovanissima e bellissima. Anche figlia d'arte, cosa sappiamo di leiIl gossip torna a parlare senza sosta di lui, il divo per eccellenza Leonardo DiCaprio, tra i sex symbol anni ’90 più amati di sempre che tutte ricordiamo nella sua interpretazione celebre di Jack in ...