L’educazione moderna delle fanciulle con Louisa May Alcott | amica geniale

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Bambini poveri e bambini ricchi, ragazze superficiali che imparano improvvisamente dal comportamento inconsueto di un’un altro modo, generoso, di stare al mondo. Genitori indigenti che prima di pensare ai figli, si danno da fare per quelli più bisognosi di loro. Sono i grandi temi diMay, che in Piccole donne hanno trovato una dimensione strutturata e romanzesca, ma vivono perfettamente in questi brevi racconti – quasi tutti inediti in italiano – raccolti anche quest’anno da Clichy (siamo al terzo appuntamento natalizio) col titolo Storie di Natale, Terzo volume (214 pagine, 14 euro. Traduzione: Francesca De Luca e Giovanni Maria Rossi, che firma l’introduzione). Non solo storie inventate, veramente, visto che il libretto si apre con i Ricordi della mia infanzia in cui la ritroviamo intera...