Le migliori bollicine sotto i 20 euro

(Di venerdì 23 dicembre 2022) I calici alzati tintinnano e scintillano: quanti brindisi in questi giorni di festa! Sono l’essenza della gioia di stare insieme, il modo più immediato per scambiarsi gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo. E nei calici frizzano le. Amatissime, deliziose, sono un vero e proprio inno alla gioia. Certo, Champagne e spumanti di alto livello hanno prezzi importanti. Eppure non è detto che per un brindisi si debba per forza svuotare il portafoglio. Esistono bottiglie a prezzi accessibili,i 20, che appagano il gusto e l’olfatto, che soddisfano la voglia di qualcosa di speciale per festeggiare, che combinano la qualità alle esigenze concrete di chi fa la spesa e la deve pagare. Il primo nome che salta in mente è il Prosecco, simbolo di gioia e convivialità, di un lusso accessibile e di un modo tutto italiano di ...