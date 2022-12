Le immagini impressionanti del cimitero di missili russi a Kharkiv

Leggi su iltempo

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Nella città di, in Ucraina, si trova un "" particolare formato dai detriti deiusati dai. Ecco le. Un deposito gigante a cielo aperto che ricorda alcuni dei peggiori danni causati dall'invasione di Mosca. In questo spazio ci sono più di milleo componenti di razzi. Le autorità locali sperano che possano contribuire a fornire informazioni per eventuali procedimenti giudiziari contro le autorità e i soldati