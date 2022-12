Lavori male? La terribile punizione del capo

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Incredibile rivelazione di un giovane studente universitario sulle punizioni contro i dipendenti praticate nell’azienda dove stava facendo uno stage. Una storia di malversazioni sul posto di lavoro quella che sta facendo il giro del web, sollevando proteste e indignazione. Una storia che proviene dalla Cina e che parla di trattamenti disumani e umilianti a danno dei dipendenti che non raggiungono gli obiettivi fissati dall’azienda. Punizioni sul lavoro (Ck12.it)Il fatto è venuto fuori sui social media quando uno studente universitario, impegnato come stagista nell’azienda incriminata, si è sfogato raccontando quello che ha dovuto subire e rivelando l’esistenza di regole a dir poco inquietanti a carico dei dipendenti meno meritevoli. L’episodio è accaduto nella città di Zhengzhou, capitale della provincia di Henan, un’area della Cina a forte crescita economica, dove evidentemente lo ...

