L’attesa | esercizio per piccoli e grandi

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Travolti da tutto, è stato un attimo. Ci ritroviamo immersi in un mondo di lucine, addobbi, corone di abeti, pronti ai festeggiamenti che quest’anno si preannunciano diversi. Non era così da tempo, continuiamo a ripeterci stupiti, calcolando i sacrifici compiuti. Per la prima volta, dopo le restrizioni imposte dal virus, ci saranno tavole allargate e libertà di abbracci, influenza permettendo. Pensiamo agli appuntamenti e ai doni, da fare e ricevere. Si preannuncia una fase di stordimento che durerà un po’, capace di far schizzare in alto i livelli di serotonina. Saremo contenti di ridere di nuovo, scherzare, non aver paura di incontrare amici e parenti sotto l’albero. Sarà una tentazione immergersi nel clima delle feste senza pensare troppo al resto, guardando solo al presente. Poi, certo, verrà un altro giorno e si ricomincerà da capo, ma allora si vedrà, inutile affannarsi ...