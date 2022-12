La Tinet inizia il ritorno a Porto Viro… guardando all’andata!

(Di venerdì 23 dicembre 2022) LaPrataa Santo Stefano l’impegnativo girone didella Serie A2 Credem Banca. Lo farà recandosi aViro e… guardando all’andata. Infatti all’esordio i ragazzi di Dante Boninfante colsero un brillante successo per 3-0 sui polesani, giocando veramente un’ottima pallavolo. Certo, molte cose sono cambiate da allora e adesso la Delta Group è tre punti avanti ai Passerotti, ma lasa di poter avere le armi per contrastare la squadra di Battocchio. La cosa importante sarà poter recuperare tutti gli effettivi, tra i quali il lungodegente Porro e il febbricitante De Paola, per poi sfruttare una settimana di pausa proposta dal calendario per recuperare al meglio le energie e lanciarsi nel rush finale. La Delta Group, nonostante la sconfitta nel recupero con Castellana Grotte, ha ...

Bernardo Cuneo 20Prata di Pordenone 18 Consar RCM Ravenna 18 Conad Reggio Emilia 17 Consoli McDonald's Brescia 17 Cave del Sole Lagonegro 15 HRK Motta di Livenza 5Terzo setcon Lagonegro subito in avanti 4 - 1: continua la serie positiva dei padroni di ... Rosicchia ancora il vantaggio dei biancorossi lache si porta sul 11 - 8 , ma Armenante con un ... Non basta il cuore Tinet per contrastare la sfortuna e la grande ... Nell'ultima di andata, ma mancano ancora due recuperi, si va delineando il quadro delle qualificate ai Quarti. Cantù batte Grottazzolina e sale al secondo posto, conquistano un posto tra le prime otto ...