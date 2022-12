La tempesta d' inverno gela gli Usa | Temperature fino a -57 gradi

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Emergenza meteo negli Stati Uniti e in Canada, piombati nel caos a causa dell'ondata di gelo che nelle prossime ore colpirà il Nord America. Lo stato di New York, così come la Georgia, il Kentucky, il Missouri, il Maryland, il...

Allerta meteo in America. New York dichiara lo stato d'emergenza in previsione dell'arrivo di pesanti tempeste invernali nelle prossime ore: 'bomb cyclone' o 'snowmaggedon' le chiamano i media ...Lainvernale e il freddo attesi negli Stati Uniti sono pericolosi, ha detto ieri il presidente americano Joe Biden, che ha esortato tutti a seguire le indicazioni: " Questo non è un giorno ... New York dichiara lo stato d'emergenza per la super-tempesta d'inverno Tempesta invernale negli Stati Uniti. Su parte del Paese si è scagliata una tremenda bufera che ha costretto gli aeroporti a cancellare i voli e a molti senzatetto di mettersi al riparo nei rifugi.Lo stato di New York - assieme a Georgia, Kentucky, Missouri, Maryland, North Carolina e Oklahoma - hanno dichiarato lo stato d'emergenza ...