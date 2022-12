La svolta di Israele a destra I nazionalisti religiosi al governo Netanyahu spaventa Usa e Ue

QUOTIDIANO NAZIONALE

Nuovo esecutivo (il sesto di Bibi) sostenuto da ebrei ortodossi e dai coloni in Cisgiordania. Potere giudiziario e tv pubblica nel mirino. Il premier punta alla pace con l'Arabia ......cittadinanza israeliane ad ogni persona di discendenza ebraica purché si trasferisca in. Un ... Unaclamorosa, dopo anni di processi e accuse, resa possibile da due formazioni che fino a ... La svolta di Israele a destra I nazionalisti religiosi al governo ... "Ciao Jonathan! La tua letterina è arrivata a Pordenone e abbiamo pensato di mandarti l’autoscala giusta per te, assieme a un sogno per ogni notte: tu e l’autoscala che crescete assieme e un giorno, d ...Nuovo esecutivo (il sesto di Bibi) sostenuto da ebrei ortodossi e dai coloni in Cisgiordania. Potere giudiziario e tv pubblica nel mirino. Il premier punta alla pace con l’Arabia Saudita ...