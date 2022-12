La star di TikTok si sposa | ma il marito alla festa bacia un uomo e lei si arrabbia

Leggi su biccy

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Mayito Arcentales è unadidove vanta un milione di followers e in questi giorni il suo matrimonio è diventato virale. La donna, affetta da nanismo, è diventata celebre online perché mostra la sua quotidianità in coppia con undi statura normale. Una relazione sana che ha appassionato centinaia di migliaia di follower anche su Instagram e Facebook. Qualche giorno fa Mayito e Angel (suo) si sonoti, ma un video dellaè finito tragicamente virale. Questo perché un amico dello sposo, durante i festeggiamenti, si è avvicinato ad Angel palesemente ubriaco e lo hato in bocca. Angel dal canto suo non si è scansato (anzi) ma ha continuato arlo per trenta secondi abbondanti, prima di barcollare all’indietro. Un ...