La rivelazione di Dana Saber indigna tutti | “Lo amo”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 23 dicembre 2022)è stata una tra le ultime concorrenti a varcare la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip 7. Già durante la puntata del 19 Dicembre, Alberto De Pisis, che aveva avuto modo di conoscerla già in precedenza, aveva descritto il suo carattere come molto particolare. In effetti, sono bastati pochi giorni per cambiare gli equilibri all’interno del reality show. La nuova entrata si sta rivelato decisamente litigiosa. Inoltre, nelle ultime ore, ha fatto un’esternazione che ha lasciato senza parole gli spettatori. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,fa unascioccante: “Il mio preferito”, per il momento, non è ancora riuscita ad attirare le ...