La Ragioneria boccia 44 punti della manovra | oggi il voto alla Camera | il governo pone la questione di fiducia

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Arriverà, intorno alle 20.30, ilsulla, sulla quale ilporrà ladi: il testo ha fatto la spola per l’ultima volta dall’Aula di Montecitoriocommissione Bilancio per rispondere ai rilievigenerale dello Stato, che ha chiesto chiarimenti su 44e ha “imposto” la cancellazionenorma approvata per errore durante la seduta notturna tra martedì e mercoledì che stanzia 450 milioni in favore dei Comuni. La corsa contro il tempolegge di Bilancio sembra averla vinta Meloni, che stasera incasserà il “sì” dei deputati e punta poi a blindare il testo per il bis in ...

