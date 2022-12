La procura federale belga ha deciso che Eva Kaili | la ex vicepresidente del Parlamento Europeo indagata per corruzione | resterà in carcere un altro mese

Corriere della Sera

... unitamente ad altre 8 società di calcio italiane (Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara, ndr) e relativi soggetti apicali all'epoca dei fatti, dalla...438 Laha proposto un ricorso per revocazione avverso alla sentenza di proscioglimento della Juventus e gli altri 9 club per il caso plusvalenze, tranne il Napoli : di conseguenza il caso è ... Plusvalenze Juventus, la Procura federale riapre l’indagine La Procura federale ha riletto le carte e ha chiesto la revocazione della sentenza assolutiva dello scorso maggio per la Juventus e non solo ...(Adnkronos) - La procura della Figc si attiva nuovamente per l'inchiesta sulle plusvalenze che coinvolge la Juventus e altri 9 club. La società bianconera, in particolare, è al centro ...