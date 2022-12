La prima farmacista a Roma che parla la lingua dei segni 

Leggi su agi

(Di venerdì 23 dicembre 2022) AGI - Con un palmo che si apre e chiude possiamo dire ‘Ciao'. E basta poggiare una mano sul capo per chiedere ‘hai mal di testa?'. È ladei segni, che tra un anno avrà aladiplomata Lis del Lazio. “È unaaffascinante, perché abbraccia un mondo completamente nuovo per gran parte delle persone, e allo stesso tempo difficilissima. Però si tratta di una difficoltà che mi piace affrontare ogni giorno di più” spiega Letizia Ranieri, che sta completando il terzo e ultimo anno di studi ma già da due spiega medicinali e posologia ai pazienti sordi nella farmacia in cui lavora, in zona viale Libia. “Sono tantissimi i pazienti sordi che vengono a chiedere non solo i medicinali, ma le spiegazioni su come e perché prenderli. Spesso vengono in farmacia oppure mi fanno delle ...