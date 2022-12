La musica durante il parto può alleviare il dolore?

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Online si trovano numerose playlist dedicate specificatamente alle donne in gravidanza che possono ascoltareil travaglio. Anche le principali piattaforme di streaming audio (Spotify, Apple Music, eccetera) dispongono di liste di brani dedicate per accompagnare e supportare le donnela fatica del. Ma cosa c’è di vero? Sono realmente efficaci o è solo una suggestione non suffragata da evidenze scientifiche? Non è possibile giungere a una conclusione completamente valida per l’eccessiva variabilità delle ricerche finora condotte, ma i principali studi effettuati convergono nell’individuare dei benefici nell’ascolto dellain salail travaglio peril. Poter contare su questa possibilità, quindi, ...