La mensa solidale di Atitech al suo terzo Natale | 200 pasti caldi al giorno per i poveri di Napoli

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Giunge al suoappuntamento lapromossa da. Anche quest’anno l’azienda di Capodichino guidata da Gianni Lettieri, tra le principali società di manutenzione aeronautica del mondo, metterà a disposizione le proprie strutture di refezione per la distribuzione di 200alper le famiglie disagiate dei quartieri di Secondigliano, San Pietro a Patierno, Ponticelli e del rione Vasto. Ladiper le famiglie povere diSe nel 2021 idistribuiti erano stati in totale 3.600, quest’anno saranno 4.000 grazie all’estensione del periodo di distribuzione voluto da. La ...

