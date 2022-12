La Meloni resiste al Mes | “L’Italia non aderirà | lo firmo col sangue”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Roma, 23 dic – Giorgiarifiuta il Mes, per tutti il cosiddetto “meccanismo europeo di stabilità” che da alcuni mesi è tornato d’attualità, soprattutto dopo le decisioni della Bce sul rialzo dei tassi.: “non prenderà il Mes, locol” Una dichiarazione indubbiamente forte, riportata dall’Ansa, ma consapevole anche del contesto in cui veniva pronunciata, ovvero la trasmissione televisiva Porta a Porta, su Rai 1. Così, infatti, parla la, riferendosi al cosiddetto “fondo salva Stati”, che definisce prima “troppo poco utile”, per poi essere ancora più dura: “Ma ci chiediamo perché il Mes non è mai stato usato da nessuno? Perché le condizionalità sono troppo stringenti e perché il Mes è un creditore privilegiato, cioè in caso di difficoltà è il primo ...