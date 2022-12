La Meloni in Iraq con la mimetica per incontrare i militari italiani | gaffe del cerimoniale iracheno

la Repubblica

È l'la meta scelta da Giorgiaper la sua prima visita a un contingente militare italiano all'estero da presidente del Consiglio. Emozionata per aver ricevuto e indossato la mimetica,ha ...Momento di commozione per Giorgiadurante la sua visita ai militari italiani di stanza a Erbyl, in. Al termine di un breve e sentito discorso, la premier riceve in dono un grosso Tricolore con le firme di tutti i militari ... Meloni a Baghdad, colloquio con al Sudani. Visita ai militari italiani: "Un Iraq forte è una condizione per l… Meloni in Iraq ha incontrato i militari italiani e l'ha fatto indossando la mimetica come se fosse una di loro.