Un milione di euro di tasse non pagate e circa 200mila euro sequestrati. E' il conto presentato dalla Guardia di Finanza nei confronti di una donnanegli ultimi sei anni ha esercitato comee cartomante, circuendo in totale un centinaio di clienti, facendo all'occorrenza anche da life coach per chi fosse disposto a pagare delle somme, ...Nel listino delle prestazioni assicurate dalla "" non mancavano, inoltre, veri e propri rituali magici di protezione,avrebbero dovuto scongiurare qualsiasi evento nefasto, soprattutto in ... La "maga" che ha sottratto al Fisco un milione di euro Una maga-cartomante che con i suoi "poteri" ha sottratto al fisco un milione di euro nell'arco di sei anni. È la scoperta dei militari del Comando Provinciale della ...Scoperta dalla Guardia di finanza di Bologna. A lei si rivolgevano almeno 100 clienti abituali in condizione di fragilità. E grazie agli incassi viveva ...