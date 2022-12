La lettera a Babbo Natale emoziona il web | “Voglio entrare in campo con il mio idolo” FOTO

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ilsi avvicina ed i bambini in questi giorni stanno scrivendo le ultime letterine anella speranza di poter ricevere i doni tanto desiderati. Tra giochi e tanto altro c’è chi per il 25 dicembre vorrebbe un incontro speciale: vedere da vicino il propriocalcistico. Questo è il caso del piccolo Domenico, un tifoso del Bari che nella propria lista dei desideri ha scritto questo: “Quest’anno nessun regalo, avrei solo un desiderio,inmano nella mano con il mioMirco Antenucci e calpestare anch’io l’erbetta del San Nicola”. Mirco Antenucci BariIl prossimo appuntamento casalingo del Bari è in programma lunedì 26 dicembre. Allo Stadio San Nicola la formazione pugliese sfiderà il Genoa e chissà se il piccolo Domenico vedrà ...