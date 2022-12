La Germania resta senza medicine | gravi carenze per 51 preparati tra cui anche antibiotici e medicinali oncologici

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Sono circa 330 iper cui si sta registrando una carenza in. L’Agenzia federale per i farmaci (Bfarm) indica una situazione critica per almeno 51con 17 principi attivi. Si tratta soprattutto di generici come gli antinfluenzali o sciroppi per la tosse per bambini, macome il tamoxifene, prescritto nelle terapie oncologiche, ed alcuni. Il presidente dell’Ordine dei medici Klaus Reinhardt è arrivato a lanciare l’idea di mercatini dei farmaci,scaduti, rimasti nelle credenze casalinghe. Molti tedeschi che vivono vicino alla frontiera si recano in Olanda o Francia a comprare il paracetamolo . Il ministro della sanità Karl Lauterbach (Spd) è intervenuto con decisione, spiegando per combattere la scarsità ...

