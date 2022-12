La destra si batte se la sinistra è credibile di P Majorino

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Dopo 28 anni in Lombardia possiamo cambiare pagina. Questo non è il ragionamento rituale o l’esercizio autorassicurante del candidato di turno ma è, invece, il convincimento di chi da alcune settimane (ancora più di prima) si trova a dialogare con contesti diversi e luoghi tra loro lontani in una regione vasta e al suo interno particolarmente diversificata. Lo dico consapevole delle difficoltà del “contesto” e del tempo in cui viviamo, e perfino delle difficoltà oggettive e profonde riscontrate a livello nazionale dalla parte politica che rappresento, tuttavia sono convinto del fatto che nella regione più inquinata d’Europa ci sia, proprio ora, una grande voglia di cambiamento. Del resto la Lombardia ha perso posizioni e punti. Lo raccontano in maniera efficace aspetti anche molto diversi tra loro. Ne cito due. Il primo riguarda, ovviamente, l’instato di ...

80 - Gol dell'Inter! Corner, Dzeko salta più in alto di tutti eRavaglia! Il bosniaco si è ... 67 - L'Inter sfiora il vantaggio: Dzeko lavora sulla, palla dentro, Acerbi non ci arriva per ...La posizione è defilata, leggermente sulla. Parata facile per Provedel. 2022 - 12 - 22 18:40:... Avvio timido da parte di entrambe le squadre 2022 - 12 - 22 18:32:31 0' Calcio d'iniziola ... La Pianese sciupa il doppio vantaggio. Diop batte due colpi e sancisce la parità Chiude l'anno regalandosi un bel successo, rilanciandosi forte in classifica. Gol partita di Ingretolli. Carcione: felicissimo ...Al 76' il Lille trova il gol del 3-0 in contropiede con Adam Ounas. Bamba che accelera e arriva al limite, appoggio sulla destra per Ounas che calcia sol sinistro e batte Meret. Non perfetto l'interve ...