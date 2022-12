La Corea del Nord nega di aver fornito armi alla Russia | ma

Focus

Il ministro degli Esteri dellaNord ha smentito un rapporto dei media giapponesi sulla fornitura di munizioni alla Russia, definendolo "privo di fondamento". "Il falso rapporto dei media giapponesi secondo cui la...Il portavoceConsiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, lo ha detto nel corso di un briefing in cui ha riferito che laNord ha fornito armi al gruppo Wagner, in particolare ... Corea del Sud: da giugno i cittadini ringiovaniranno «Il falso rapporto dei media giapponesi secondo cui la Corea del Nord avrebbe offerto munizioni alla Russia è falso» ha detto un portavoce del ministero nord coreano ...Putin denunciato da un consigliere di San Pietroburgo per aver pronunciato in conferenza stampa la parola "guerra" riferendosi all'operazione in Ucraina. Corea del Nord smentisce fornitura a gruppo ru ...