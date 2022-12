La Corea del Nord ha venduto armi al gruppo russo Wagner?

Focus

LaNord ha lanciato un altro missile balistico, secondo quanto riferiscono le forze armate dellaSud, che però non ne specificano il tipo. "LaNord ha lanciato un missile ...Uscito in sala con Medusa il 27 ottobre, dopo la premiere alla FestaCinema di Roma, il film ha ...Grande a Locarno e la partecipazione in concorso al Busan International Film Festival inLa milizia privata russa Wagner spende 100 milioni al mese per la guerra in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Consiglio della sicurezza nazionale Usa, John Kirby, in un briefing con la stampa prec ...Pyongyang, 23 dic. (Adnkronos) – Il ministero degli Esteri della Corea del Nord ha smentito la notizia sulla fornitura di munizioni alla Russia, definendola "priva di fondamento", e ha denunciato gli ...