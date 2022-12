La cartolina di Natale dei Savoia | la stella è la principessa Vittoria

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Emanuele Filiberto e la moglie Clotilde Coureau si sono scattati una foto per fare gli auguri diai follower: impossibile non notare la bellezza della sua primogenita, modella impegnata anche in diverse attività benefiche. L'articolo proviene da DireDonna.

Vanity Fair Italia

Vediamo quali sono le bellezze di questo paesino che sembra uscire da una. Cortina d'... Il momento migliore per andare alla scoperta di questo borgo Sicuramente il: le luci e gli ...... ha sfoggiato un bikini a dir poco mozzafiato , con alle spalle paesaggi innevati, da. Si ... Dopo aver trascorso ilcon Tomaso Trussardi ( e persino la ex suocera ), per le vacanze di ... Le cartoline di Natale dei Reali, dalle foto in bianco e nero a oggi La coppia, che si è sposata ad agosto, posta scatti e video dalle Maldive, dove finalmente stanno trascorrendo qualche giorno a base di amore e relax ...Il gieffino racconta i ricordi del Natale: "Ecco quando arrivava il momento di scaricare energie negative" L'avventura al GF Vip di Davide Donadei è ...