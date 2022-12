La BBC cura la pubblicità per la TV cinese messa al bando da Downing Street

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La BBC produce campagne pubblicitarie per media cinesi The Times, di Emma Yeomans e Jake Kanter, pag, 16 La divisione commerciale della BBC produce contenuti per i media statali cinesi, tra cui campagne pubblicitarie per un canale di propaganda bandito dalla Gran Bretagna. StoryWorks ha collaborato con almeno 18 clienti cinesi da quando è stata lanciata nel 2015. Tra questi, nove enti statali e la società di telecomunicazioni Huawei. L’unità è guidata da Richard Pattinson, un vicepresidente senior, che ha criticato pubblicamente la Cina sui social media. Secondo un rapporto della rivista Deadline, StoryWorks ha prodotto campagne turistiche per i media cinesi di proprietà statale. Tra queste, il lavoro per la China Global Television Network (CGTN), a cui l’Ofcom ha revocato la licenza di trasmissione l’anno scorso. L’autorità di regolamentazione ha dichiarato di non poter trasferire ...