(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ha segnato due gol anche nell'amichevole giocata ieri dal suo AZ Alkmaar contro il Valencia, giusto per far capire che sta bene e ha tanta...

Calciomercato.com

La classifica generalein testa Weng con 330 punti davanti a Frida(ottava nell'occasione) con 327 punti. Alle ore 12.45 è in programma la 10 km maschile.La classifica generaleKlaebo al comando con 215 punti, seguito da Goldberg con 197 e Valnes ... la nazionale gialloblu trova la terza doppietta del weekend con Fridaed Ebba Andersson a ... Karlsson 'vede' l'Italia: tra il Napoli e il cambio di agente, lo scenario L'esterno svedese non sarebbe uscito dai radar di Giuntoli, che lo valuterebbe come possibile erede del Chucky. Jesper Karlsson potrebbe raccogliere l'eredità di Hirving Lozano, qualora il Chucky lasc ...In questa data la SSC Napoli ha deciso di pubblicare un post sui propri canali social per l'occasione. Terza puntata del 'Christmas Cook-off', il format ideato dalla SSC Napoli per queste feste di Nat ...